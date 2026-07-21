UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 57 puanla 5. tamamladı. Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

UEFA Konferans Ligi'ne geçen sezon play-off turunda veda eden İstanbul Başakşehir, 2026-27'de adını grup aşamasına yazdırma hedefiyle Avrupa yolculuğuna başlayacak.

Başakşehir'de Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR 3 TRANSFER YAPTI

Başakşehir, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i transfer eden turuncu-lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Leo Duarte, Amine Harit (kiralık) ve Kazımcan Karataş'ın (kiralık) sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise Al-Khaleej'e transfer oldu.