Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikada Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 7'ye çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

4 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Ligde sezona kazanarak başlayan turuncu-lacivertli takım, sonraki 4 maçta ise bir beraberlik ile 3 yenilgi yaşadı. Başakşehir, 6. haftada Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kötü gidişata son verdi ve milli araya moralli girdi. İstanbul Başakşehir, bu sezon kazandığı 2 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Başkent temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. İlk 3 maçında hanesine 7 puan yazdırarak sezona etkili bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, son 3 haftada ise istediği performansı sergileyemedi. Kırmızı-siyahlılar, çıktığı son 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, kalesinde ise 11 gol gördü.