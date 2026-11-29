Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Başakşehir, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Bertuğ, 25. dakikada Olsen, 32. dakikada Onur Bulut, 69. dakikada Umut Bozok ve 83. dakikada Edin Visca kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü 38. dakikada Yusuf Barası filelere yolladı.
Üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 23 puana yükselirken Eyüpspor 3 puanda kaldı.
Başakşehir gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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