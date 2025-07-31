İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakika Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakika Christopher Operi kaydetti.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.
Cherno More eşleşmesinin ilk ayağını 1-0 kazanan Başakşehir, ikinci maçta rakibini 4-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç ekibi Viking FK oldu.