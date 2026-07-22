UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, İstanbul Başakşehir ile Inter Turku takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip, 16. dakikada Clinton Degol Jephta'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, yeni transferi Emin Bayram'ın 54. dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere bitti. Temsilcimiz turu rövanş maçına bıraktı.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ’DA
Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da oynanacak. Inter Turku’nun ev sahipliğinde oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.
Öte yandan Başakşehir, 3. tura kalırsa Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.