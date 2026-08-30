Başakşehir'de Esenkent-Bahçeşehir yolunda dün sabah saat 08.00 sıralarında iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosikletin, caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpışmasıyla meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.