Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi" denildi. Başakşehir, oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz". Yusuf Sarı, bu sezon Başakşehir formasıyla 9 maçta süre aldı ve 1 asist kaydetti.

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