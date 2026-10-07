Başakşehir'deki okul saldırısında şüpheli ve ailesi tutuklandı

Olay dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.M. (15), evinden aldığı bıçakla ve üzerinde okul üniformasıyla okula gitti. Okulda çıkan arbede sırasında F.M., elindeki bıçakla öğrencilere saldırdı.
Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) adlı öğrenciler yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilerin hafif yaralandığı belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.