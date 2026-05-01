1 Mayıs'ta Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Aksu, gözaltı öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl her 1 Mayıs'ta insanlar, gençler, işçiler, bu meydanı her yerden zorladılar. Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. Bu meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler, tribün törenleri, kutlamalar... Bir tek emekçilere, yoksullara kapatılmış durumda. İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı aklını başına alsın. Bu yağmurun altında insanları sürükleyerek gözaltına almak keyif almaktır. Kanun ortada açıktır, AYM kararları, Yargıtay kararları açıktır. Biz onlarca kez 1 Mayıslarda gözaltına alındık, hepsinden beraat ettik. Ortada suç yoktur, suç bu kuşatmanın kendisidir. Kuşatmayı açın, Taksim'e yürüyeceğiz!"

