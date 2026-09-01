Bağımsız Maden-İş Sendikası, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun, açlık grevine başladığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, sendikanın 2018 yılından bu yana Soma, Uyar Madencilik, Ermenek, Balıkesir Balya, Fernas, Polyak, Özşen, Doruk ve ETİ Gümüş işçileri için çeşitli eylem ve direnişler yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sendikal hak ve özgürlüklerin Anayasa ve ilgili yasalarda güvence altına alınmasına rağmen uygulamada işçilerin örgütlenme ve eylem haklarının engellendiği ifade edildi.

TUTUKLAMALAR HUKUKA AYKIRI

Genel Başkan Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun işçi eylemleri sırasında yaptıkları sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, söz konusu tutuklamaların hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Aksu’nun tutukluluğunu protesto etmek ve tahliye talebini dile getirmek amacıyla açlık grevine başladığı bildirilen açıklamada, "Anayasa’ya göre, Türk Ceza Kanunu’na göre ve sendikalar yasasına göre bu tutuklamalar hukuksuzdur. Madem bu yasalar yürürlükte, o hâlde uygulayın. Ya bu yasaları kaldırın ya da bizi derhal serbest bırakın" denildi.