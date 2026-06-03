Hiç "Hayatımı değiştirmek istiyorum" diye düşünüp, mevcut durumunuzdan memnun olmadığınız halde bir adım atamadığınız oldu mu? Genelde büyük bir meydan okumaya girişmekten, başarısız olmaktan korkarız ve sonuçta hiçbir şey değişmeden zaman akıp gider.

Peki, ne yapmalı? Cevap; 815 şirkette 173 bin kişinin çalışma stilini analiz eden Shinji Koshikawa ile kitapları 1,95 milyondan fazla satan Taichi Kogure arasındaki şu ilham verici diyalogda gizli.

Bu sır özel bir yetenek veya zor becerilerle ilgili değil; herkesin yapabileceği ama çoğunun uygulamadığı "çok basit bir alışkanlık."

"Hayatta başarılı olanlar" her zaman ne yapar?

Shinji Koshikawa: Bay Kogure ile tanışalı altı yıldan fazla oldu. 2019’da Microsoft'tan ayrıldıktan sonra üç kitap yayınlamıştım ama hiçbiri "hit" olmamıştı; 18-20 bin civarı satıyorlardı. Daha fazlasını yapmak istiyordum ve Bay Kogure'nin yayıncılık akademisini bulup derslerine katıldım. Üç buçuk yıl boyunca ondan öğrendiklerim sayesinde 13 kitabım onaylandı. O benim gerçek akıl hocamdır.

Taichi Kogure: Doğru, pandemiden hemen önceydi ve sınıfta yaklaşık 60 kişi vardı. Ama dürüst olmak gerekirse Bay Koshikawa, siz kendisine söylenenleri harfiyen ve hemen yapan nadir insanlardandınız.

Koshikawa: Evet, bana "20 farklı yayınevine teklif gönderin" demiştiniz. Kitapçılara gittim, araştırmalar yaptım ve talimatınıza uyup 20 şirkete teklif gönderdim. Fakat etrafıma baktığımda bunu benden başka yapan neredeyse hiç kimse yoktu. Çoğu kişi 3-5 şirkette kalıyor, çoğunluk ise hiç göndermiyordu.

Kogure: Kesinlikle. Harekete geçmeyenlerin sonuç alamayacağı açık ama insanların büyük kısmı harekete geçemiyor. Ya her şeyi fazla düşünüp kilitleniyorlar ya da başarısızlık korkusu onları ele geçiriyor. Hatta şaşırtıcı bir şekilde, yılda sadece bir kitap okuduğu halde gelip "Kitap yazmak istiyorum" diyenler oluyordu. Siz de şaşırmıştınız buna.

Koshikawa: Evet, çünkü sizin yönteminize göre ilk yapılması gereken şey rakip kitapları okuyup analiz etmekti. İnsanlar daha bu ilk adımda takılıp kalıyordu.

Başarı, "Yoldayken düzeltme yapabilenlerin"dir

Koshikawa: İnsanların harekete geçememesinin en büyük nedeni "mükemmeliyetçilik". Öte yandan başarılı olanlar, henüz %70 aşamasındayken bile ilerlemeye cesaret edenlerdir. Kitabımda yer verdiyim bir araştırmadan örnek vermek isterim:

Elit ve çok değer verilen liderlerin %75'i hızlı karar vermeyi ve anında harekete geçmeyi önceliklendiriyor. Bu liderlerin, ortalama bir çalışana kıyasla sürece %17 daha erken başladıkları ve yol boyunca %40 daha sık ayarlama/düzeltme yaptıkları tespit edildi.

Çoğu insan "Başarısız olmak istemiyorum, en doğru cevabı bulana kadar beklemeliyim" diyerek başlangıcı geciktiriyor ve fırsatları kaçırıyor. Oysa zirvedeki insanlar harekete geçmeden önce mükemmel cevabı aramıyor; ilerledikçe doğru cevaba ulaşıyorlar. Mükemmel olmasa da sorun değil, sadece başlayın. Hayatta ilerlemenin tek yolu bu.