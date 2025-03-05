Meclis Genel Kurulu'nda 'iftarda oylama' gerginliği yaşandı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in ithamlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

AKP'li Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orucunu açan AKP'lilerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığını iddia etti.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, AK Parti Milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu? Sizde hiç utanma yok mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Osman Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı.

Başarır şunları söyledi:

"Şimdi ben üzülerek söylüyorum bunu ama siz şahitsiniz Meclis başkanımız olarak. AKP'li bir milletvekili tweet atmış. "Değerli vatandaşlarımız AK Partili milletvekillerimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP Grup başkan vekili Ali Başarır, Meclis'te iftar saatinde yoklama yaptırdı." Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?"

Bekir Bozdağ'a yönelen Başarır, "Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Olmaz bak biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu olmaz, bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım. Bir saat sonra Meclis açılmış iç tüzük 37'ye göre arkadaşımız konuşma yapmış ondan sonra yoklama istemiş. Şimdi bu ülkede motor kuryeler vardiyalı çalışan işçiler, taksi şoförleri yarım saat ara verip iftarlarını açıp işine dönüyor. Biz Meclis olarak bunu yapmayacağız mı? O zaman şunu söyleyin iftardan sonra Meclis çalışmayacak bunu tartışalım. Ama şu bir yalan Meclis'e yakışmayacak bir yalan. Bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef Meclis'e çevre kirliliği yaratıyor. Siz bunun şahidisiniz bu Meclis'in saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen böyle mi oldu, olmadı ben sizden duymak isterim?" dedi.

BOZDAĞ, BAŞARIR'I TEYİT ETTİ

Bozdağ, "Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bugünkü görüşmeler sırasında CHP Grubunun önerisini oyladık ve ara verdik, elli beş dakika ara verdik. Sonra İç Tüzük 37 görüşüldü, arkasından yoklama istendi yani muhtemelen bir saati geçti tahmin ediyorum, CHP Grubu o zaman yoklama talep etti; iftar saatinden herhalde bir saat vakit geçtikten sonra" diyerek Başarır'ı onayladı, Gökçek'i ise yalanladı.

MECLİS TUTANAKLARINDA

Meclis tutanaklarına göre, 18.49'da birleşime '55 dakikalık' ara verilirken, oturum 19.49'da açıldı. Ankara'da 4 Mart'ta iftar saati de 18.50.