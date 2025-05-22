SÖZCÜ’nün, Cahit Turhan, Lütfi Elvan, Naci Ağbal ve Taner Yıldız gibi AKP’li eski bakan ve milletvekillerinin şirketlerde görev yapmasına ilişkin haberi TBMM gündemine getirildi.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ülkeyi çiftlik gibi yönetiyorlar. Devlet kurumları, bu ülkede ihale alan şirketler AKP’nin arka bahçesine dönmüş durumda. Bu utanç verici bir durumdur” dedi.

Başarır, “İnsanlar babasının çiftliğini bile böyle hor yönetmez. Bakın eski bakanlara, AKP’de hiçbir fani açıkta kalmıyor, tak bir yere atanıyor” diyerek eski bakanların şirketlerdeki görevlerini sıraladı.

Başarır Şöyle konuştu: “Türkiye’de 300 tane aile ihaleleri alıyorsa, 86 milyon açlığa terk ediliyorsa, 3 dil bilen yüksek lisans, doktora yapmış vatan evlatları bırakın bu yönetim kurulu üyeliklerini memur bile olamıyorsa Türkiye bu hale gelir”