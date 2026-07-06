2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımların başarısı kadar başarısızlık karşısında alınan aksiyonlar da çok konuşuldu. Turnuvaya tahminlerden erken veda eden ülkelerin teknik direktörleri ya istifa etti ya da görevden alındı.

6 İSTİFA 3 GÖREVDEN ALMA

TUNUS

İlk görevden alma, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilen Tunus'ta gerçekleşti. Tunus Futbol Federasyonu, ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verip kalan maçlara Herve Renard yönetiminde çıktı.

İSKOÇYA

C Grubu'nda yalnızca Haiti'yi yenip Brezilya ve Fas'a mağlup olarak elenen İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke, 7 yıllık görevinden istifa etti.

GÜNEY KORE

Güney Kore'de ise işler biraz daha farklı gelişti... Büyük beklentilere rağmen Çekya galibiyetinin ardından Meksika ve Güney Afrika'ya yenilerek elenen Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo, sorumluluğu alıp derhal istifa etse de halkın tepkisi dinmedi. Hükümet, konunun soruşturulmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, ülkesini terk edip ABD'ye gitti.

URUGUAY

Beklentilerin altında kalan bir diğer takım da Uruguay oldu... İki Dünya Kupası sahibi ülke; Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya'ya yenilince grup aşamasında turnuvaya veda etti. Ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın görevine derhal son verildi.

HOLLANDA

Fas'ın penaltılarda mağlup ederek son 32 turunda turnuva dışına ittiği futbol devi Hollanda'da da teknik direktör Ronald Koeman, istifa etti.

EKVADOR

Turnuvada oynattığı futbolla takdir toplayan Ekvador Teknik Direktörü Sebastian Beccacece de son 32 turunda Meksika'ya elenmelerinin ardından görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

ÇEKYA

Avrupa'nın köklü futbol geleneğine sahip ekiplerinden Çekya da grup aşamasında elenen takımlardan oldu... Güney Kore ile aynı grupta turnuvaya veda eden Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek, istifa etti.

ALMANYA

Son 32'de şok bir şekilde Paraguay'a elenen futbol devi Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann derhal görevden alındı. Almanlar, vakit geçmeden Jürgen Klopp ile anlaşmaya vardı.

FEDERASYON BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nu İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay'ın arkasında son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da futbol federasyonu başkanı Al-Misehal, istifa etti.

"BİN ZAFERE BEDEL MAÇ"

Diğer ülkelerde yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında iki mağlubiyet ve bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımızda Vincenzo Montella'nın, ABD maçı sonrası sözleri yeniden gündeme geldi. Tüm 'kaybedenlerde' göz önündeki isimler sorumluluk alırken veya federasyonlar aksiyona geçerken, Montella'nın ABD galibiyeti sonrası "Bin zafere bedel maç" sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İtalyan teknik adamın, tepki çeken sözleri şöyleydi:

"Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bu maç duygusal açıdan bin zafere bedel oldu. İlk iki maça baktığınızda, top direğe çarpıp içeri de girebilirdi ama dışarı çıkmayı tercih etti. Futbol bu. Enstantane oyunu. Kabul etmek çok zor, ama durum bu."