Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini açıkladı.

Selam, hesabına izinsiz erişildiğini fark etmesinin ardından bir gün önce yaptığı paylaşımı yeniden yayımladı. Selam, yeniden paylaştığı mesajında, "Dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum, hesabıma girerek bunları silmeyi başaran birinin olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selam, çarşamba günü yaptığı ve daha sonra silinen paylaşımında, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Mansuri, Zuvter eş-Şarkiyye, Kefertibnit ve diğer köy ve beldelerde gerçekleştirdiği saldırı, yıkım ve altyapı tahribatına tepki göstermişti.

Selam, İsrail'in evleri, yerleşim alanlarını, altyapıyı, kamu kurumlarını ve ibadethanelerini sistematik şekilde yıkmasının "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ilke ve kurallarının ciddi bir ihlali" olduğunu belirtmişti.

Bölgelerdeki yapıların askeri tesis olarak nitelendirilmesinin yıkım ve yerinden edilmeyi meşrulaştıramayacağını ifade eden Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneyde yaşayanların topraklarına dönerek köylerini yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

LÜBNAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Selam'ın açıklaması, Lübnan ordusunun İsrail'in güneydeki saldırılarının ordunun bölgedeki konuşlanmasını ve bölge sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediğini bildirmesinin ardından geldi.

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin Nebatiye vilayetindeki Zuvter eş-Şarkiyye beldesinde sivil tesis ve evleri patlattığını açıkladı.

Ordunun açıklamasında, saldırıların İsrail'in güneydeki köy ve beldelere mümkün olan en büyük zararı verme ve bölgede istikrarın sağlanmasını engelleme yönündeki yıkıcı yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi.