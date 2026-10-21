Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülke genelinde hafta sonu gerçekleştirilen hayat pahalılığı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından, cumartesi günü yapılması beklenen yeni gösteriler sırasında "geniş çaplı" bir güvenlik operasyonunun uygulanacağını açıkladı.

Salı günü parlamentoda konuşan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez de beklenen protestolar öncesinde polis ve jandarmanın operasyonel kapasitesini rahatlatmak amacıyla Sentinelle Operasyonu kapsamındaki bazı askeri birliklerin konuşlandırılacağını duyurdu.

Bakan Nuñez, askeri güçlerin temel misyonunun "polis memurları ve jandarmaların kamu düzeni görevlerini yerine getirebilmelerini sağlamak" amacıyla "iç güvenlik güçlerinin yerini özellikle statik nöbet görevlerinde almak" olacağını ifade etti.

Ocak 2015'te olası terör saldırılarına karşı başlatılan ve Fransa genelinde 10 bin askerin konuşlandırıldığı Sentinelle Operasyonu birlikleri; ibadethaneler, okullar, turistik noktalar, tren istasyonları ve havalimanları gibi hassas kabul edilen alanların çevresinde görev yapıyor.

Sentinelle askerleri daha önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda da görevlendirilmişti.