Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan ve kullandığı altının büyük bölümünü ithal eden Hindistan'da, hükümet ticaret dengesi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla yeni adımlar atıyor.

Başbakan Narendra Modi'nin vatandaşlara altın alımlarını gözden geçirmeleri yönünde yaptığı çağrı, ülkenin dış ticaret açığını kontrol altına alma ve hanehalkının elinde bulunduğu tahmin edilen 31 bin tonluk altını ekonomiye kazandırma hedefini taşıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısına rağmen ülkede değerli metale olan talep artmaya devam ediyor. Hükümetin altın ithalat vergisini yükseltmesi de tüketicilerin ilgisini azaltmadı.

ALTINA OLAN TALEP ARTTI

Financial Times'ın haberine göre, Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın kârı son çeyrekte yüzde 63 artış gösterdi. Şirket mağazalarında müşteri trafiğinde de belirgin yükseliş yaşandı.

Modi, vatandaşlara "Gerekli değilse altın almayın" çağrısında bulunurken, altın ithalat vergisi de yüzde 15'e çıkarıldı.

Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla'nın, Hindistan'da altının yalnızca mücevher olarak değil, güvenli yatırım ve varlık saklama aracı olarak da görüldüğünü belirttiği aktarıldı.

KÜRESEL TALEBİN ÇOĞU HİNDİSTAN'DAN

Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılarken Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara yükseldi. Talep artışında dini festivallerin yanı sıra yaz aylarındaki düğün sezonunun da etkili olduğu belirtiliyor.