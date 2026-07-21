İngiltere'de Kral 3’üncü Charles tarafından dün hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıkladı.
Dün öğle saatlerinde hükümeti kurma yetkisini almasının ardından kabinesini oluşturmaya başlayan Burnham, görevlendirmeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın sanal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bildirdi.
Açıklanan yeni kabineye göre, dün görevinden istifa eden Keir Starmer'ın Dışişleri Bakanı Yvette Cooper yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi.
Starmer hükümetinin ilk yılında Başbakan Yardımcısı olan Angela Rayner ise Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığına getirildi.
Kabinede Eğitim Bakanlığını Lucy Powell, Savunma Bakanlığını Wes Streeting ve Adalet Bakanlığını Alex Norris üstlendi.
DIŞ SİYASETTEN BU İSİMLER SORUMLU OLACAK
Starmer hükümetinde Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı olan Hamish Falconer, yeni kabinede Hükümetlerarası İlişkiler ve Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atandı.
İngiltere'ye bağlı diğer yönetimlerden sorumlu devlet bakanlıklarında ise Galler'den Sorumlu Devlet Bakanlığına Stephen Kinnock, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanlığına Douglas Alexander ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığına Chris Bryant getirildi.
Yeni hükümette bazı kritik makamlar ise dün açıklanmıştı. Buna göre Dışişleri Bakanlığını Ed Miliband, İçişleri Bakanlığını Shabana Mahmood ve Maliye Bakanlığını John Healey üstlendi.
Başbakan Yardımcılığı, Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakanlık ve Kabine Ofisi Bakanlığı görevlerine ise Louise Haigh getirildi.