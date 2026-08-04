İngiltere’de son 10 yılda Başbakanlık görevine gelen altıncı lider olan İşçi Partisi lideri Andy Burnham, göreve başlamasının ardından yoğun geçen programına kısa bir ara verdi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Burnham’ın günlük resmi programını geçici olarak durdurduğu ancak devlet işlerini uzaktan takip etmeyi sürdüreceği, bürokratlarla temas halinde kalacağı ve hükümet çalışmalarını aksatmadan devam ettireceği bildirildi.

20 Temmuz’da görevi devralan Burnham, yaşam maliyetinin düşürülmesi, sosyal bakım sisteminin yeniden düzenlenmesi, genç işsizliğinin azaltılması ve savunma harcamalarının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde planlanması gibi başlıklarda peş peşe adımlar atmıştı. Burhnman'ın görevinin henüz ilk haftalarında tatile çıkma kararı gündem oldu.

GÖREVİ GEÇİCİ OLARAK LOUISE HAIGH ÜSTLENECEK

Başbakanın kısa süreli yokluğunda hükümet çalışmalarının aksamaması için Whitehall’daki en kıdemli isim olan Devlet Sekreteri Louise Haigh’in görevleri koordine edeceği açıklandı. Yetkililer, Burnham’ın resmi karar süreçlerine uzaktan katılmaya devam edeceğini ifade etti.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Burnham’ın görevinin ikinci haftasında tatile çıkması, muhalefette bulunan Reform Partisi’nin sert tepkisini çekti. Parti Başkanı Lee Anderson, Başbakan’ın ülkenin öncelikli sorunlarını çözmeden tatile ayrıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Göreve başlayalı iki hafta oldu ve Andy Burnham şimdiden bıktı. Bir dizi finansmanı sağlanmamış taahhüdü rafa kaldırıp, ülkemize izinsiz giren 2 binden fazla kaçak göçmeni göz ardı ettikten sonra keyifli bir yurt dışı tatili için ortadan kayboldu. Bu, liderlik konusunda ciddi bir başbakan tutumu değildir."