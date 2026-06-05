Dünya Kupası turnuvasını ülkesinde organize edecek olan Meksika Başbakanı Claudia Sheinbaum, bir basın açıklamasında gazetecilere ülkesinin planlarını açıkladı.

Son derece normal geçen basın açıklamasının sonunda Sheinbaum, Dünya Kupası'nı ülkesinde misafir eden ülkelerin başkanlarının yaptığı klasik bir jesti gerçekleştirdi: Gazetecilere bir futbol topu attı.

Ancak bu olay, bir muhabiri çok heyecanlandırmış olacak ki kadın, Başbakan'ın attığı topu yakalamaya çalışırken yere kapaklandı.

Heyecanına yenik düşen kadının imdadına yine Başbakan'ın kendisi koştu. Muhabiri yerden kaldıran Sheinbaum, kadının iyi olduğundan emin olduktan sonra muhabirin çok değer verdiği topu da kendisine hediye etti.

Olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı "basit bir seramoni bile Meksika apayarı bir olaya dönüşebiliyor" yorumunu yaptı.