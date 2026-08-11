Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi tarafından kendisine sunulan özel kavunlarla ilgili katıldığı bir programdaki cinsiyetçi konuşması nedeniyle eleştirildi.

Eski bir Japon diplomatın açıklamaları "cinsiyetçi bir hakaret" olarak nitelendirmesinin ardından, Avustralya'daki muhalefet kanadı başbakanı derhal özür dilemeye çağırdı.

PODCAST YAYININDAKİ İFADELER TEPKİ ÇEKTİ

Temmuz ayında yayımlanan "Bush Deep" isimli podcast programına konuk olan Albanese, Takaichi'nin Mayıs ayındaki Avustralya ziyareti sırasında getirdiği "Crown" cinsi özel kavunlara değindi. Yayın esnasında beden diliyle jestler yapan Başbakan, hediyeleri "Sıradışı ancak oldukça lezzetli" olarak tanımladı. Sunucu Nikki Osborne'un hediye üzerinden yürüttüğü benzetmeye Albanese'in gülerek karşılık vermesi kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

ESKİ BÜYÜKELÇİDEN SERT TEPKİ

Söz konusu diyalog, Japonya'nın eski Canberra Büyükelçisi Shingo Yamagami'nin kaleme aldığı makaleyle uluslararası boyuta taşındı. İfadeleri açıkça bir "cinsiyetçi şaka" olarak tanımlayan Yamagami, bu tutumun iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa gölge düşürdüğünü belirtti. Crown kavunlarının Japon kültüründe yüksek bir değere sahip olduğunu hatırlatan Yamagami, Başbakan'a kadın anatomisi üzerinden esprili yorumlar yapmak yerine iki ülkenin ortak gündemine odaklanması gerektiğini vurguladı.

MUHALEFET ÖZÜR BEKLİYOR, İKTİDAR SAVUNMADA

Parlamento oturumunda yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Albanese, hakkındaki suçlamaları reddederek Avustralya ile Japonya arasındaki diplomatik bağların sağlamlığını koruduğunu savundu. Muhalefet Lideri Angus Taylor ise söylemleri "seviyesiz" olarak niteleyerek bizzat kişisel bir özür açıklaması yapılması gerektiğini ifade etti. Kabine üyeleri Maliye Bakanı Katy Gallagher ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tanya Plibersek ise sözlerin medya tarafından bağlamından koparıldığını ileri sürdü.

AYNI PROGRAMDA YAŞANAN İKİNCİ POLEMİK

Başbakan Albanese, söz konusu podcast yayınında ünlü şarkıcı Kylie Minogue hakkında yöneltilen bir soruya verdiği yanıt nedeniyle de geçtiğimiz haftalarda kamuoyundan resmi olarak özür dilemek zorunda kalmıştı.