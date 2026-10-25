Söz konusu tartışma, Meloni'nin akaryakıt fiyatları ve karayolu taşımacılığına ilişkin hükümet kararlarını duyurduğu resmi video açıklamasında ortaya çıktı. Başbakanlık makamından halka seslenen Meloni'nin konuşması sırasında ellerini önde birleştirmesiyle birlikte, sağ elinin yüzük parmağındaki gösterişli mücevher açıkça kadraja girdi.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından hemen mercek altına alınan yüzüğün, ünlü İtalyan lüks mücevher markasının koleksiyonuna ait olduğu ve değerinin yaklaşık 4.500 Euro (yaklaşık 250 bin TL) olduğu iddia edildi.

BAŞBAKANA ÖFKE KUSTULAR

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte İtalyan sosyal medya kullanıcıları Başbakan’a öfke kustu. Yapılan paylaşımlarda, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen halktan sürekli "sabır ve fedakârlık ruhu" istenirken, Başbakan'ın binlerce euroluk lüks bir tasarım yüzükle bu çağrıları yapmasının samimiyetsiz ve halkın gerçeklerinden kopuk olduğu vurgulandı.

İTALYA'DA OLAYLAR BÜYÜYOR

Yüzük krizinin patlak verdiği zamanlama ise İtalya'daki sosyal gerilimi daha da tırmandırdı. Fransa'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan eylemlerin odağında olan İtalya'da yüksek yaşam maliyeti, düşük maaşlar, sağlık sistemindeki kesintiler ve hükümetin kemer sıkma odaklı bütçe planları nedeniyle son haftalarda peş peşe genel grevler ve kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Roma, Milano ve Napoli gibi büyük şehirlerde sendikaların, ulaşım emekçilerinin ve öğrencilerin öncülüğünde sokağa dökülen yüz binlerce kişi, Meloni hükümetinin ekonomik politikalarını protesto ederek meydanlardan çekilmiyor.