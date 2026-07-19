Pazartesi göreve gelecek olan Burnham, Gazze’de yaşananlar nedeniyle Filistin halkından özür dileyerek, İngiltere’nin İsrail politikalarının yeterince sert olmadığını belirtti. Görev süresi boyunca İsrail’e yönelik yeni yaptırımları değerlendirebileceğini ifade eden yeni başbakan, ülkesinin bu konuda daha kararlı adımlar atması gerektiğini savundu.

Bu açıklamalar, İngiltere’deki Yahudi lobisini harekete geçirdi. Ülkenin önde gelen Yahudi kuruluşlarından Britanya Yahudileri Temsilciler Kurulu ve Yahudi Liderlik Konseyi, ortak bir açıklama yayımlayarak Andy Burnham’ı sert bir dille eleştirdi. Burnham’ın söylemlerini antisemitik olarak nitelendiren kuruluşlar, siyasi eleştirilerin Yahudi karşıtlığına dönüşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Uzmanlar ise İşçi Partisi’nin 4 Temmuz 2024’teki genel seçimlerle iktidara gelmesinin ardından İngiltere’nin İsrail politikasında kısmi değişiklikler yaşandığına dikkat çekiyor. Andy Burnham’ın son çıkışları, bu değişimin daha da ileri taşınabileceği şeklinde yorumlanırken, yeni başbakanın ABD ve İsrail ile ilişkileri gözeterek dış politikada temkinli adımlar atabileceği değerlendirmesi de yapılıyor.