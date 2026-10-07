Erken genel seçimlerde başbakan adayı olabilmek amacıyla cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vučić, sandıktan zaferle çıkmaları halinde yeni kabinede radikal bir küçülmeye gideceklerini duyurdu.

Mevcut yapıda 31 olan bakanlık sayısını 12’ye düşürmeyi vaat eden Vučić, kurulacak yeni hükümetin dış politikada istikrarı koruyacağını belirterek Batı'nın baskılarına rağmen Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamama tutumunu sürdüreceklerini vurguladı.

ÖĞRECİLERİN EYLEMİ ERKEN SEÇİMDE ETKİLİ OLDU

Sandık sürecine giden yol, ülkeyi sarsan toplumsal olayların ve protesto dalgasının ardından şekillendi. 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sundurma çökmesi felaketi, ülke genelinde aylarca süren kitlesel hükümet karşıtı gösterilere yol açmıştı.

Bu süreçte öğrencilerin öncülüğünde kendiliğinden gelişen toplumsal hareket, bağımsız adaylardan oluşan listeleriyle ilk kez resmi olarak seçim yarışına katılarak Vučić iktidarına karşı siyasi bir alternatif sunmaya hazırlanıyor.

Lideri olduğu Sırp İlerici Partisi için yüzde 50'nin altındaki bir oy oranını net bir başarısızlık olarak değerlendiren Vučić, iktidarlarını koruma hususundaki iddiasını altını çizerek ortaya koydu.