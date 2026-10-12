Polonya’da üst düzey hükümet yetkililerine yönelik güvenlik alarmı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya polisinin Başbakan Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’e yönelik olası bir suikast veya saldırı ihbarı aldığı bildirildi.

Elde edilen kritik istihbarat üzerine İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński ile Özel Hizmetler Koordinatörü Bakan Tomasz Siemoniak’ın talimatıyla emniyet ve istihbarat birimleri derhal harekete geçirildi.

Polis Sözcüsü Karolina Galecka, tehdit değerlendirmesi ve alınacak ek güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere İç Güvenlik Ajansı’nın (ABW) Terörle Mücadele Merkezi’nde üst düzey bir toplantı organize edildiğini belirtti.

Söz konusu suikast ihbarı ve güvenlik alarmı, ülkede perşembe günü bir okul görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve kamuoyunda büyük endişe yaratan şiddet olaylarının ardından yetkililerin teyakkuz seviyesini en üst düzeye çıkardığı bir dönemde geldi.