Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Patna kentindeki gecekondu mahallesinde yaşayan altı yaşındaki bir çocuk, eyalette düzenlenen öğrenci protestolarının odağı haline geldi. Kamu hizmeti sınavlarına ilişkin talepler doğrultusunda sokağa dökülen iş arayan gençler ile öğrenciler polisle karşı karşıya gelirken, eylemcilerin arasına giren küçük çocuk basın mensuplarına sert siyasi açıklamalarda bulunması sosyal medyada hızla yayıldı.

Protesto alanında geleneksel kıyafetleri ve alnındaki dini simgeyle dikkat çeken Aditya adındaki küçük çocuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Eyalet Başbakanı Samrat Choudhary’nin istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Göstericilere yönelik sert müdahale emrini veren yetkililerin cezalandırılmasını isteyen çocuk, polisin sert müdahalesine tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Küçük çocuğun bu açıklamalarının ardından polisler eşliğinde karkola götürülmesi ülkeyi karıştırdı. Sosyal medyada küçük çocuğun eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı yönündeki iddialar üzerine emniyet birimlerinden açıklama geldi. Polis yetkilileri çocuğun tutuklanmadığını, çatışma ortamından korunması amacıyla güvenlik gerekçesiyle geçici olarak karakolda tutulduğunu belirtti.

Gündelik işçi olarak çalışan ebeveynlerine teslim edilen çocuğun ailesine, bu tür olayların yaşandığı riskli bölgelerde çocuklarına daha fazla mukayyet olmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

PROTESTOLARIN SİMGESİ OLSU

Karakoldan çıkarıldığı sırada eylemcilerin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan ve göstericiler tarafından kahraman ilan edilen küçük çocuk kısa süreliğine protestoların simgesi oldu.

Ailesi çocuğun tamamen meraktan eylem alanında bulunduğunu belirtirken, küçük çocuk gazetecilere geleceğinden endişe duyan bir yurttaş olarak haklarını savunduğunu dile getirdi.

Eyalet Başbakanlığı binasına yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda polisin tazyikli su ve copla müdahale etmesi sonucu çok sayıda protestocu ve polis memuru yaralandı, birçok kişi de gözaltına alındı.