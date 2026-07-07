Dünya, bugün ve yarın Ankara'da düzenlenecek 36. Nato Zirvesine odaklanırken, liderlerin uçakları da peş peşe Ankara'ya iniş yapmaya başladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün saat 15.00'de Ankara'ya iniş yapması ve 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşmesi beklenirken, Türkiye'ye gelen devlet liderleri ve eşleri bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından düzenlenecek yemekte ağırlanacak.





HOLLANDA BAŞBAKANININ EŞCİNSEL NİŞANLISI ANKARA'YA GELMEDİ



Zirve için evli oldukları eşleri, nişanlıları ya da partnerleri ile Türkiye'ye gelen liderlerin yanı sıra Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığı kafilesi gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.



Başbakan Jetten'i havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.





Hollanda'nın ilk açık kimlikli eşcinsel Başbakanı Rob Jetten, Esenboğa Havalimanı'nda resmi heyetle karşılandı. Jetten’in, Arjantinli çim hokeyi oyuncusu olan eşcinsel nişanlısı Nicolás Keenan ise zirve programı kapsamında Ankara'ya gelmedi.



Avrupa basını ise bu tercihte zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması nedeniyle ortaya çıkabilecek siyasi ve dini hassasiyetleri gerekçe gösterdi.