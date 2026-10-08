Adliye'de yargı mensuplarını tanıdığını söyleyerek dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla pazarlık yaptığı öne sürülen Sadık Kükrer tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sadık Kükrer'in kartvizitinde, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Kükrer'in, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğu izlenimi oluşturarak adli dosyaların tarafları ve yakınlarıyla görüştüğü iddiaları incelendi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.