Gazeteciler, İngiltere başbakanlarının kaldığı Başbakanlık Konutu olarak bilinen ünlü "10 Downing Street" adresini platformda kiralık tatil evi olarak ilana çıkardı.

Herhangi bir kimlik veya mülkiyet doğrulaması istenmeden onaylanan sahte ilan, kısa sürede yayına girerek rezervasyon almaya başladı.

Soruşturmayı yürüten ekip, ilanın yayına girmesinden itibaren ilk 20 dakika içinde 14 kişiden konaklama talebi geldiğini açıkladı. Platformun güvenlik mekanizmalarını test etmek amacıyla kendi ilanlarına bir haftalık rezervasyon yapan ve ödemeyi gerçekleştiren gazeteciler, platformun sürece hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirtti.

Yapılan araştırmada, platform kurallarına göre ilan sahiplerinin kimlik doğrulama belgelerini sunması için üç aylık bir süre tanındığı, bu durumun da dolandırıcılara geniş bir hareket alanı sağladığı tespit edildi.

GÜVENLİK AÇIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Deney sırasında platformun mesajlaşma sistemindeki güvenlik açıkları da gün yüzüne çıktı. Yeni açılan ve sahte olduğu açıkça anlaşılan bir hesap üzerinden kullanıcıları ödeme yapmaya yönlendiren harici bağlantıların (URL) engellenmeden gönderilebildiği görüldü.

Dünyaca ünsahtekarlıkla mücadelede gelişmiş yapay zeka sistemleri kullandığı yönündeki açıklamalarına rağmen, sistemin dünyanın en bilinen binalarından birinin fotoğrafını ayırt edememesi tepki çekti.

Süreç boyunca kullanıcıların mağduriyet riskini sınırlandırmak adına ilanı kısa süreliğine açık tutan gazeteciler, konaklama sonrası sisteme "Başbakanlık kedisi Larry ile vakit geçirmek harikaydı" şeklinde esprili bir değerlendirme yazarak 10 üzerinden 10 puan verdi.

Şirket, söz konusu sahte ilanı oluşturulduktan yaklaşık iki ay sonra silerken, gazeteciler deneme süresince platformdaki benzer yöntemlerle mağdur edilmiş çok sayıda turistten şikayet mektubu aldıklarını bildirdi.