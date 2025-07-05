Muğla’nın Datça ilçesinde mobbing iddialarıyla gündeme gelen Datça Devlet Hastanesi’nde başlatılan idari soruşturma sonucunda, Başhekim Dr. Mesut Armağan Ada ve Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Yunus Tüter’in görevden alındığı bildirildi.
Birgün'de yer alan habere göre hastanede görev yapan hemşire T.A., uzun süredir maruz kaldığını iddia ettiği mobbing nedeniyle geçtiğimiz aylarda intihar girişiminde bulunmuştu. Olay sonrası ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapılırken, acil servis sorumlu hekimi U.M.K., durumu sisteme "iş kazası" olarak bildirmişti. İddialara göre hastanede uzun süredir hemşirelerin görev yerlerinde sık sık değişiklik yapıldığı da gündeme gelmişti.
İntihar girişiminin ardından hemşire T.A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanlığı da idari inceleme başlattı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Öte yandan, Datça Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne vekâleten Marmaris Devlet Hastanesi’nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Olcay Korkmaz’ın atandığı öğrenildi.