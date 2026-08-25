İlginç olay, Cuxhaven kentinin güneyindeki Holssel kasabasında meydana geldi. Bir eşek ile atın dönel kavşak çevresinde başıboş dolaştığını gören vatandaşlar, hayvanların yola çıkarak tehlike oluşturmasını önlemek için müdahale etmek istedi. Ancak eşeği yakalama girişimi kısa sürede kontrolden çıktı.

YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN ARACA ATLADI

Polisin açıklamasına göre iki sürücü Freddy isimli eşeği kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada hayvan aniden saldırganlaştı ve sürücülerin bulunduğu aracın içine atladı.

Eşek, araçtaki iki kişiyi tekmeleyip ısırarak yaraladı. Yaşananları gören 33 yaşındaki bir kadın da eşeği sakinleştirmek ve diğer kişilere yardım etmek için müdahale etti. Ancak kadın da hayvanın saldırısına uğradı.

Olayda iki sürücü hafif şekilde yaralanırken, 33 yaşındaki kadının yaralarının daha ciddi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

SAHİBİ GELİNCE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredekilerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen Freddy, sahibinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınabildi. Eşek daha sonra güvenli şekilde bulunduğu alana götürüldü.

Yetkililer, eşeğin neden bir anda saldırganlaştığını henüz belirleyemedi. Cuxhaven polisi yaptığı açıklamada hayvanın gösterdiği agresif tepkinin nedeninin bilinmediğini bildirdi.

Olayda eşekle birlikte başıboş dolaşan atın herhangi bir kişiye saldırdığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.