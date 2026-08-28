Olay, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Başıboş anguslardan oluşan bir grup, şehir içindeki trafik ve yürüyüş yolunun bulunduğu bölgeye çıktı.
Yolda ilerleyen angusları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hayvanların yola çıkması nedeniyle trafikte de kısa süreli aksama meydana geldi. İlginç anlara tanık olan vatandaşlar, angusların şehir içinde dolaşmasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
GÜVENLİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİLER
Bir süre bölgede dolaşan anguslar, yetkililerin müdahalesiyle güvenli şekilde sulak alana yönlendirildi. Hayvanların bölgeden uzaklaştırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.
Öte yandan, başıboş angusların sahibinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.