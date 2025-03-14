Kanada'dan Victor ve Rimma Dotsenko çifti, üç çocuklarıyla birlikte Tenessee'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) bu hafta yayımladığı rapora göre Kanada'dan gelen beş kişilik ailenin ölümüne sebep olan kazaya büyük olasılıkla uçağın pilotu olan ailenin babasının yaptığı hata sebep oldu.

Bir yıl süren soruşturma, 4 Mart 2024'te meydana gelen kazada uçağın mekanik bir arızaya sahip olmadığını ortay koydu. Ancak yakıt seçici düğmesinin "kapalı" ve sol ana depo pozisyonu arasında olduğu belirlendi.

Raporda, "Bu ayar motorun yakıtsız kalmasına neden olur ve muhtemelen pilotun iniş hazırlıkları sırasında yakıt seçici kolunu değiştirmesinin bir sonucuydu" denildi.

Uzmanlar, düğmenin açık olması durumunda uçağın düşmeyeceğini belirtti.