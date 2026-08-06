Trabzon Milletvekili Vehbi Koç “Bu yasa ile içeriden çıkmayacak 900 kişi var, onlar da çıkarsa, bunu ben memleketimde nasıl anlatacağım” diye sordu.

Grupta Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yasa ile ilgili teknik’ bilgi verdi. Milletvekilleri endişelerini dile getirdi. Yasa ile cezaevinde bulunan 4 bin 500 PKK’lıdan 3600’ünün tahliye olacağıı, 900 kişinin ise kapsam dışında kalacağı bilgisi verildi.

900 KİŞİ ÇIKARSA

Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, “O 900 kişi de çıkarsa bunu ben memleketimde nasıl anlatırum’’ dedi. Yasanın seçmende sıkıntı yaratacağı da belirtilirken, Efkan Ala ve Süleyman Soylu ise “Topluma iyi anlatmalıyız” mesajı verdiler. Yasanın 10. maddesi ile bu kapsamda verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağı vurgulandı.

Erdoğan’dan imza atanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılım teklifine imza atan partilere teşekkür etti. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi: “Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürece katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”