Gazeteci Altan Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında zimmet iddiasınnda bulundu. Bir dönem Cumhuriyet gazetesinde çalışan Atakan Sönmez’in 2017’de, kurumun internet sitesinin gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirip oradan da kendi hesabına geçirdiğini iddia etti.

KOD 29 UYGULANDI

Sancar, Atakan Sönmez’in Kod 29 (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar) ile işten çıkarıldığını belirtti. Sancar şunları söyledi:

“Cumhuriyet gazetesinin gazetecileri tutukluyken, gazete ayakta kalmaya çalışıyorken, maddi gelir bulmaya çalışıyorken internet sitesinden elde edilen gelirler zimmete geçirilmiş. Daha sonra da bu Cumhuriyet yönetimi bunu tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da bu kişiyi Kod 29 ile -o zaman Kod 29 şimdi Kod 25B- işten çıkarıyor. Peki bu isim şimdi nerede? Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı. Bize ahlaktan bahsedenlere bakın.”

Komedyen benzerliği dikkat çekti

Arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Bir Demet Tiyatro’nun Fadıl Fıdıllıoğlu karakterine benzetildi. Bican Günalan tarafından canlandırılan karakter, dalkavuk tavırlarıyla hatırlanıyor.