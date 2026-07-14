İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası ölümle sonuçlandı. Olay, saat 06.40 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu Basın Ekspres mevkisinde yaşandı.
İddiaya göre, arıza yapması nedeniyle emniyet şeridinde duran bir hafriyat kamyonunun şoförü, aracın diğer sürücüler tarafından fark edilmesi amacıyla yola reflektör yerine tedbir olarak tuğla bıraktı. Aynı yönde seyretmekte olan Metin Sayılı yönetimindeki hafif ticari araç, yola konulan tuğlaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak, emniyet şeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna şiddetli bir şekilde çarptı.
Kamyona çarpan araca, o esnada arkadan gelmekte olan Fatih D. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç daha çarptı. Üç aracın karıştığı feci kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Metin Sayılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olası yeni bir kazayı önlemek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Basın Ekspres Yolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Sayılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.