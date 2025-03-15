İstanbul Bağcılar'da, Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde saat 08:56 sıralarında bir kamyonet devrildi. Olay nedeniyle yol tamamen kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı.
Kamyonetin yolun ortasında olması nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, trafiğin akışını yan yoldan yönlendirmek için önlemler alırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden açılması bekleniyor. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.