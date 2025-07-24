Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye’nin iç politikası ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti ve “Ülkenin menfaati doğrul tusunda, iki parti arasında işbirliğini artırarak sürdürme konusunda kararlıyız” dedi.

Erbakan ise görüşmenin sıcak ve samimi ortamda geçtiğini dile getirerek, Davutoğlu ve heyetine teşekkür etti.

BRONZ TENLERİ GÜNDEM OLDU

Ancak görüşmeden çok iki liderin bronz tenleri sosyal medyada gündem oldu.