Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı.

Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon boyunca sahadaki mücadeleleriyle şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Okan Buruk, açıklamaları devam ederken futbolcuların baskınına uğradı. Tezahüratlarla basın toplantısının düzenlendiği alana giren Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli teknik direktörü ıslatarak şampiyonluğu kutladılar.

Okan Buruk'un etrafını saran futbolcuların esprili bir şekilde "İstifa, istifa, Okan Buruk istifa" tezahüratı yapmaları dikkat çekti. Okan Buruk'un etrafını saran futbolcular, yaptıkları tezahüratlarla büyük sevinç yaşadılar.

"Benim için büyük bir mutluluk"

Okan Buruk, açıklamalarında ise "Sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi de Türkiye Kupası'nı kazandık. Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Sezonun başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcuların takımdaşlığına vurgu yapan Buruk, "Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

"Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi"

Okan Buruk, Galatasaray'ın her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz, belki bu formda, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine final çıkarabilirdik. Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri tabii ki 5. yıldızı kazanmaktı. Beşinci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Buruk'un açıklaması sürerken sarı-kırmızılı futbolcular, basın toplantı odasına geldi.