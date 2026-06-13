ABD ordusu, Venezuela sınırları içinde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla Tren de Aragua çetesinin lideri Héctor Guerrero'yu öldürdü.

Donald Trump yönetimi tarafından cuma gecesi yapılan açıklamada, operasyonun ABD Güney Komutanlığı tarafından "hızlı ve ölümcül" gerçekleştirildiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "El Niño" (Çocuk) olarak da bilinen Guerrero'nun, Venezuela'daki ortaklarla yakın koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonla öldürüldüğünü belirtti.

Trump, Guerrero'nun "yeryüzündeki en kanlı terör örgütlerinden birini yönettiğini" söyledi.

ABD yönetimi, Amerika kıtası genelinde varlık gösteren uyuşturucu çetesi Tren de Aragua'yı Şubat 2025'te terör örgütü olarak ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu operasyonun ABD ve Venezuela'nın narko-teröristlerle mücadele etme ve onlara güvenli liman bırakmama konusundaki ortak kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Konuya ilişkin Venezuela hükümetinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.