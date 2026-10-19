Ekvador’un Guayaquil kentinde bulunan Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi’nde 17 Ekim Cumartesi günü tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Kilisede düzenlenen ve internet üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında, kilisenin papazının başına dev haç düştü. Papaz, bu acı olayın ardından hayatını kaybetti.

"BİR GÜN HEPİMİZ ÖLECEĞİZ" DEDİKTEN SANİYELER SONRA...

Kilisenin papazı Patricio Alfredo Sánchez Molinari, vaazı sırasında ölüm konusunu işleyerek cemaate hitaben, "Bir gün, burada bulunan hepimiz öleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayinin yaklaşık yarısına gelindiğinde, rahip komünyon hazırlığı yaptığı sırada sunağın hemen arkasındaki duvarda monteli duran devasa ahşap haç aniden yerinden kurtularak öne doğru devrildi. Cemaate arkası dönük olan Molinari, üzerine gelen ağır haçı fark edemedi. Doğrudan başının arkasına darbe alan rahip yere yığıldı.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİLER

Canlı yayına yansıyan dehşet anlarında kilisedekilerin çığlık ve ağlama sesleri duyuldu. Cemaat üyeleri hızla rahibin yanına koşarken, bir kadının "Padre, padre... llamen a una ambulancia!" (Baba, baba... ambulans çağırın!) diye bağırdı.

Çevredekilerin ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Rahip Molinari olay yerinde hayatını kaybetti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve kehanet gibi vaazıyla gündeme oturan olayın ardından canlı yayın kaydı kilise yetkilileri tarafından yayından kaldırıldı.