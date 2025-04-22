NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor...
Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken dizinin 16. bölümde sezon finali yapması bekleniyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş sezon finalinin öne çekildiğini duyurdu. 13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak.
Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan 'Şakir Paşa Ailesi', 15. bölümde ara verecek.