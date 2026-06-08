Rahim miyomu ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle uzun süre tedavi gören ve art arda operasyonlar geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarını geride bırakmaya hazırlanırken yeni bir talihsizlik yaşadı. Taburcu olduktan sonra çıktığı yürüyüş sırasında düşen oyuncunun kaslarında yırtık oluştuğu öğrenildi.

YEDİ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ YENİ BİR TALİHSİZLİK YAŞADI

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği rahim miyomu ameliyatının ardından yaşanan komplikasyon nedeniyle yeniden ameliyata alınmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren oyuncu, bu süreçte toplam yedi operasyon geçirmiş ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bekiroğlu, hastaneden yaptığı son paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür ederek sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

TABURCU OLDUKTAN SONRA KASLARI YIRTILDI

Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen oyuncu, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaşadığı ağrılar nedeniyle yeniden hastaneye başvuran Bekiroğlu'nun yapılan kontrollerinde bazı kaslarında yırtık tespit edildi.

Ünlü oyuncunun bir süre daha dinlenerek tedavisine devam edeceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekiroğlu, yaşadığı sürece tepki gösterdi.

Oyuncu paylaşımında, "Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa Allah aşkına yok etsin kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var. Sinirler bozuk" ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, takipçileri ve sanat camiasından birçok isim oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi.