Konya'nın Emirgazi ilçesinde meydana gelen akılalmaz kazada, traktör sürücüsü kepçenin başına çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Emirgazi ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Cumali Bayrakçı idaresindeki traktörle yolda ilerlerken güzergâh üzerindeki kasisten geçti. Kasis geçişi sırasında traktörün arkasında takılı olan kepçe aparatı henüz belirlenemeyen bir sebeple yerinden oynayarak sürücü koltuğundaki Bayrakçı'nın başına çarptı.

KANLAR İÇİNDE KALDI, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kepçenin sert darbesiyle ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan talihsiz sürücüyü gören çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Cumali Bayrakçı'ya dakikalarca müdahale edildi. Ancak Bayrakçı, sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılık ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Bayrakçı'nın cenazesi morga kaldırılırken, feci olayın kesin çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlatıldı.