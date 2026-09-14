Eski siyasetçi Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikahını kıyan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, nikah töreninde konuşma yapan Bülent Arınç’a tepki gösterdi.

Sinan Burhan’a konuşan Turan, Arınç’ın nikah törenindeki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARINÇ’TAN TURAN’A DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Arınç, konuşması sırasında samimi bir şekilde başını Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın omzuna yasladı.

Arınç, Turan’a yönelik, “Bu da geçecek değil mi Fatih Belediye Başkanı? Allah razı olsun. Başıma neler gelecek diye kara kara düşünmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Arınç, Turan’a övgüde bulunarak, “Fatih Belediye Başkanımız Ergün Bey’le iftihar ediyoruz. Zaten kala kala 4-5 tane belediye başkanımız kaldı. Buraya teşrif ettiğin için seni de kutluyorum” dedi.

DAVUTOĞLU’NUN OĞLUNUN NİKAHINI NEDEN KIYDI?

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikahını kıyma teklifinin Davutoğlu’ndan geldiğini söyledi.

Davutoğlu’nun yaklaşık bir ay önce kendisini aradığını belirten Turan, “Geçmişte beraber siyaset yaptık, bürokraside görev yaptık. Eşim Sare Hanım’la beraberiz. Oğlumun nikâhını kıyar mısın?’ dedi. Ben de tamamen insani bir görev olarak ‘Elbette kıyarım’ dedim. Böyle başladı” ifadelerini kullandı.

‘NEZAKETSİZLİK’ TEPKİSİ

Nikah töreninde konuşma yapan Bülent Arınç’ın sözlerine tepki gösteren Turan, düğün ve cenazelerde siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Turan, “Bülent Bey’in bu konuşması nezaketsizliktir. Düğünde ve cenazede siyaset yapılmaz. Bu bizim toplumumuzun genlerinde vardır. Cenazede ‘Allah rahmet eylesin’, düğünde ‘Hayırlı olsun’ dersiniz” dedi.

“GENÇLERE HAKSIZLIK OLUR”

Arınç’ın sözlerine katılmadığını belirten Turan, nikahın gençlere ait özel bir gün olduğunu söyledi.

Turan, “Bu düğün gençlerin. Siyasetçiler her fırsatta konuşursa gençlere haksızlık olur. En özel günlerinde düğün değil, sadece Bülent Bey’in konuşması akılda kaldı” diye konuştu.

Arınç’ın “Güzel günler göreceğiz” sözlerine de tepki gösteren Turan, “Siz bunun üzerinden politik bir mesaj mı veriyorsunuz? Ben de kendisine ‘Zaten güzel günler görüyoruz’ dedim. Böyle bir ortamda bu söz yakışmamıştır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK DEĞİL”

Turan, Arınç’ın konuşmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtti.

“Bu konuşma Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir konuşma değildir” diyen Turan, Arınç’ın Erdoğan’ın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın vicdanına güvendiğini ifade ettiğini söyledi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, nikah törenindeki konuşmasında isim vermeden Melih Gökçek’i hedef almıştı. Gökçek’in ağzında sakızla ifade vermesini “utanarak izlediğini” söyleyen Arınç, aynı süreçte ifade veren Ahmet Davutoğlu’nun duruşunu ise takdir ettiğini belirtmişti.