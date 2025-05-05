Hakkari'nin simgelerinden biri olan ters lale jandarmalar tarafından da korunuyor. Özel bitkiler arasında yer alan laleler, sadece Hakkari değil Van, Şırnak bölgesinde de yetişiyor. Ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler yılda birkaç kez açıp sadece 1 ay yaşıyorlar. Koparılması cezası ise 557 bin 212 TL.

EKİPLER TARAFINDAN KORUNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ters laleler, bölge halkı tarafından da korunuyor. Ailesiyle birlikte Hakkari'ye gelen Sedat Erez, denetim yapan ekiplere teşekkür etti.

ZİYARETÇİLER LALELER ARASINDA FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Nesli koruma altına olan ters laleler, bölgeye gelenler tarafından da ziyaret ediliyor. Laleler arasında fotoğraf çekilen ziyaretçiler bu durumdan oldukça memnun.