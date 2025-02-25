İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana gelen olayda; ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu 34 yaşındaki Mustafa Ercan geldi.
VİDEOSUNU ANNESİNE GÖNDERDİ
Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
'ÇOCUKLARIMIN BABASI' İDDİASI
Mustafa Ercan'nın yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Mustafa Ercan, Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Ercan, daha önce ortak iş yaptığı Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürmüştü.
3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.