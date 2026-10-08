Eskişehir’e bağlı Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi’nde şüpheli bir ateşli silah vakası yaşandı. Yakınları tarafından başından vurulmuş halde bulunan 31 yaşındaki Muhammed A., vakit kaybetmeden araçla özel bir hastaneye ulaştırıldı.

Hastanede acil servise alınan ağır yaralı genç, doktorların tüm çabalarına ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Muhammed A.'nın ölüm haberini alan yakınları büyük yasa boğuldu.

EVE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Gencin vurulduğu öne sürülen evin ve çevresinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ve vurulma detaylarının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.