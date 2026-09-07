Avustralya'daki Newman ve Yandi madenleri ile Port Hedland limanı arasındaki 275 kilometrelik hatta sefer yapan tren; 682 vagon ve toplam 48 bin beygir gücündeki 8 lokomotiften oluşturuldu. Yaklaşık 100 bin ton ağırlığıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren çelik dev, 45 dereceyi aşan çöl sıcaklığında 10 saatlik yolculuğunu başarıyla tamamladı.

DEVASA REKORUN ARKASINDAKİ TEKNİK NEDEN NEYDİ?

Maden şirketinin ana hedefi rekor kırmaktan ziyade, lokomotifler arası çekiş gücünü tek merkezden koordine eden "Dağıtılmış Güç" (DP) teknolojisini ve anlık duruş sağlayan elektronik fren sistemlerini (ECP) test etmekti. Bağlantı elemanlarındaki yüksek mekanik aşınma nedeniyle günlük kullanımda sürdürülebilir bulunmayan bu sistem yerine şirket, günümüzde ortalama 3 kilometre uzunluğundaki yarı otonom trenleri işletmeyi sürdürüyor.

DİĞER ÜLKELERİN REKOR DENEMELERİ SONUÇ VERDİ Mİ?

Dünya genelinde bu rekoru geçmek için çeşitli girişimlerde bulunulsa da 2001 yılındaki başarı geride bırakılamadı. Hindistan'ın Ağustos 2025'te 354 vagon ve 4,5 kilometre uzunlukla sefere çıkardığı Rudrastra treni de dahil olmak üzere yapılan hiçbir deneme Avustralya'daki dev hattın seviyesine ulaşamadı.