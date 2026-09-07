Gün içinde WhatsApp veya sosyal medyadan attığınız basit bir mesajı "Gönder" tuşuna basmadan önce tekrar tekrar okuyor musunuz? Çoğu kişinin masum bir "yazım denetimi" veya "nezaket" sandığı bu küçük alışkanlığın arkasında, uzmanları alarma geçiren çok daha büyük bir psikolojik korku çıktı.

Her gün 100 milyardan fazla mesaj gönderiyor

WhatsApp'ta her gün 3 milyar aktif kullanıcı tarafından 100 milyardan fazla mesaj gönderiliyor. Ancak dijital yazışmalarda ses tonu, mimikler ve jestler olmadığı için insan beyni devasa bir boşluğa düşüyor.

Uzmanlara göre beyin, metindeki ton eksikliğini kendi senaryolarıyla dolduruyor. Sosyal kaygısı yüksek kişilerde ise bu senaryolar her zaman en olumsuz yöne kayıyor:

"Bunu sonra konuşuruz" mesajı bir anda soğukluk işareti veya ayrılık habercisi gibi algılanıyor.

Kısa cevaplar veya geciken yanıtlar doğrudan bir sitem ya da yargılanma korkusunu tetikliyor.

200'den fazla genç yetişkin inceledi

Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan çığır açıcı çalışmada, araştırmacı Mila Kingsbury ve Robert Coplan 200'den fazla genç yetişkini inceledi. Kasıtlı olarak belirsiz bırakılan mesajların, sosyal kaygı düzeyi yüksek kişilerde "gerçek bir sosyal tehdit ve alarm mekanizması" yarattığı kanıtlandı.

Michigan Üniversitesi'nden Daniel Kruger ve Jaikob Djerf'in 411 gönüllü üzerinde yaptığı bir diğer araştırmada ise "kaygılı bağlanma" yaşayanların dijital dünyadaki aşırı tetikte olma hali gözler önüne serildi:

Kaygılı kişiler, telefon çalmadığı halde çalmış gibi hissettiren "hayalet titreşim" veya "hayalet zil sesi" hissiyatını diğerlerine göre %18 daha fazla yaşıyor.

Telefona adeta bir "değer görme barometresi" muamelesi yapan bu kişilerin, mesaj yazarken "yanlış anlaşılma" korkusuyla metinleri en az 3 kez okuduğu belirlendi.